Calcio: Lobotka, 'scudetto era un sogno, faremo di tutto per vincerlo l'anno prossimo'

Napoli, 5 mag. – (Adnkronos) – "Lo scudetto era il nostro sogno. Siamo contenti di essere arrivati in Champions League, ora l'obiettivo è vincere le tre partite che mancano alla fine del campionato". Così il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Faremo di tutto per portare lo Scudetto a Napoli nella prossima stagione", aggiunge il giocatore slovacco che applaude poi il lavoro del tecnico Luciano Spalletti. "Mi ha dato un'opportunità, ha creduto in me e avere la fiducia dell'allenatore è molto importante. Ora sono un altro calciatore, ma con lo stesso corpo".