Calcio: Locatelli, 'con Mancini qualcosa si era incrinato'

Firenze, 5 set. – (Adnkronos) – "Quando c'è una mancata convocazione la prima colpa è mia, il primo esame lo devo fare su me stesso. Poi ho parlato con Mancini, lui aveva delle idee e io altre. Qualcosa si era incrinato, ma va bene così". Così Manuel Locatelli in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano. "Mancini va ringraziato per l'Europeo, poi le cose sono andate così e ora basta… C'è il futuro da affrontare", aggiunge il 25enne centrocampista di Juventus e Nazionale.