Calcio: Locatelli, 'Macedonia? Ci ricordiamo come è finita nello spareggio mondiale'

Firenze, 5 set. – (Adnkronos) – "In campo internazionale tutte le partite sono difficili: la Macedonia è forte sulle seconde palle, e ci ricordiamo come è andata a finire nello spareggio per il Mondiale. Sabato sarà importante l'entusiasmo e la voglia di indossare questa maglia". Lo dice Manuel Locatelli, centrocampista della Nazionale e della Juventus, in conferenza stampa a Coverciano dove gli azzurri stanno preparando il doppio impegno, contro la Macedonia del Nord a Skopje il 9 settembre e contro l'Ucraina a Milano il 12 settembre, per il girone di qualificazione all'Europeo.