Calcio: Locatelli, 'ora alla Juve l'aria è differente, il gruppo è unito'

Torino, 15 mar. – (Adnkronos) – "Ci siamo uniti come gruppo, l'aria è differente. Ci sono state delle difficoltà iniziali, ora il gruppo sta andando benissimo e siamo molto felici di questo". Lo dice il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli alla vigilia del match con il Villarreal, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

"Ci conosciamo meglio, è un valore aggiunto -aggiunge Locatelli in conferenza stampa-. Siamo felici ma dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto ancora niente. Dobbiamo migliorare ancora in tante cose, c'è un mister che ci guida, dobbiamo seguirlo, i margini di miglioramento sono ampi".