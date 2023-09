Calcio: Locatelli, 'tornare in nazionale una gioia, Spalletti ci ha emozionato'

Firenze, 5 set. – (Adnkronos) – "Tornare qui è sempre una gioia, un onore e un privilegio. C'è un mister nuovo e tutti abbiamo voglia di conoscerlo. C'è molta energia, molto entusiasmo e siamo carichi per affrontare queste due partite importanti". Così Manuel Locatelli, centrocampista della Nazionale e della Juventus, in conferenza stampa a a Coverciano dove gli azzurri preparano il doppio impegno, contro la Macedonia del Nord a Skopje il 9 settembre e contro l'Ucraina a Milano il 12 settembre, per il girone di qualificazione all'Europeo."Ora sono molto carico e felice dopo un anno non positivo con la Nazionale. Spalletti ci ha emozionato con il suo discorso improntato sull'attaccamento alla maglia", aggiunge Locatelli.