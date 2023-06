Calcio: Loftus Cheek vicino al Milan, operazione in chiusura con il Chelsea

Milano, 26 giu. - (Adnkronos) - Il Milan continua a lavorare per rinforzare il centrocampo e il nome in dirittura d'arrivo è quello di Ruben Loftus-Cheek. Per il calciatore inglese, che è in uscita dal Chelsea ed è stato uno dei primi profili accostati ai rossoneri in quest...

Milano, 26 giu. – (Adnkronos) – Il Milan continua a lavorare per rinforzare il centrocampo e il nome in dirittura d'arrivo è quello di Ruben Loftus-Cheek. Per il calciatore inglese, che è in uscita dal Chelsea ed è stato uno dei primi profili accostati ai rossoneri in questa sessione di mercato, si spera di chiudere la trattativa con il club londinese già nella serata di lunedì, secondo quanto riporta Sky Sport. Con i Blues, tra l'altro, si continua a parlare anche di Christian Pulisic, esterno offensivo statunitense classe 1998. Un altro nome in orbita rossonera che è emerso nelle ultime ore è quello di Yunus Musah del Valencia. Il centrocampista statunitense classe 2002 del Valencia, valutato anche dal Sassuolo come possibile sostituto di Frattesi, piace molto ma al momento non ci sono accelerate. Per il Milan, infatti, il cartellino del calciatore vale 15 milioni di euro, esattamente la metà di quanto richiesto dal club spagnolo. Sempre per il centrocampo, Reijnders dell'Az Alkmaar ha già dato l'ok al trasferimento a Milano, ma non ci sono ancora gli accordi economici né con il giocatore né con il club olandese.