Calcio: Lotito, 'eliminare decreto crescita porterebbe un danno'

Milano, 21 nov. – (Adnkronos) – "Il decreto crescita? C'è un tentativo di eliminarlo. Io più che eliminare le cose in corso, che porterebbero dei danni a tante persone, penso che sia giusto scadenzare in un tempo che salvaguardi cinque anni di contratto la possibilità di modificare la norma". Così il presidente della Lazio e senatore Claudio Lotito intervenendo all'evento Dla Piper Sport Forum 'La nuova sfida del calcio' in corso di svolgimento a San Siro. "Diritti tv? Non si tratta di essere soddisfatti. I fondi vedono il calcio come un punto di riferimento in cui fare investimento perché ci sono margini di miglioramento -aggiunge Lotito-. Il problema vero è che noi abbiamo una visione del patrimonio legato alla persona e alla società e non a un gruppo che non ha riferimenti certi se non il manager che lo gestisce, siccome il calcio non rappresenta solo un elemento economico ma anche passione e valori, l'attività viene spersonalizzata e non ha più quell'aspetto romantico di prima".