Calcio: Lotito, 'Immobile capitano e punto di riferimento'

Milano, 23 ott. – (Adnkronos) – "Immobile sta bene, è il capitano e punto di riferimento. Ognuno di noi è sottoposto a critiche, non si deve preoccupare, quello che conta sono i rapporti con la società, la squadra e i tifosi". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, al termine dell'Assemblea della Lega Serie A. "Brutto periodo alle spalle per la Lazio? Abbiamo avuto problemi all'inizio, dobbiamo fare tesoro delle ultime partite per evitare che si ripetano certi episodi -aggiunge Lotito-. Siamo una buona squadra che può giocarsela con tutti. Ora si è creato un buon spirito di gruppo. Vogliamo dare soddisfazioni ai tifosi".