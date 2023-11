Calcio: Lotito, 'Immobile in Arabia? Società confida in lui, è nostro capitano e c'è contratto'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Ciro Immobile in Arabia? Lo dovreste chiedere a lui. La società confida molto su Ciro, è il nostro capitano, c’è un rapporto, oserei dire, famigliare con lui, da parte mia e della società che rappresento non c'è nessun in...

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "Ciro Immobile in Arabia? Lo dovreste chiedere a lui. La società confida molto su Ciro, è il nostro capitano, c’è un rapporto, oserei dire, famigliare con lui, da parte mia e della società che rappresento non c'è nessun intendimento di alienarlo. Quando ho letto queste considerazioni, sono rimasto perplesso conoscendo la persona che ha senso della famiglia, senso di appartenenza. Che lui possa andare in Arabia per me è una sorpresa. È in atto un contratto con lui, quindi bisognerebbe anche trovare un accordo con la società". Lo ha dichiarato il presidente della Lazio, Claudio Lotito ai microfoni di Radio Serie A con Rds. "Il famoso 'pagare moneta, vedere cammello'? Ah vedo che lo ricordate… Per lui nutro un affetto particolare, poi purtroppo nel calcio capitano momenti non altamente positivi. Lui è un ragazzo con sani valori e principi e sono convinto che tornerà ad essere quello che è sempre stato", ha aggiunto il numero uno biancoceleste.