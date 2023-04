Calcio: Lotito, 'Immobile parte nostra famiglia, importante che ritrovi la massima serenità'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – "Mi sono attivato da subito appena venuto a conoscenza dell’incidente di Immobile e delle sue figlie per alcuni aspetti organizzativi legati al loro ricovero. Ciro fa parte della nostra famiglia ed è un campione a cui sono particolarmente legato anche dal punto di vista umano. Siamo con lui, ci auguriamo che torni presto e faremo di tutto per fargli avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie. Un abbraccio, Ciro!". Queste le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito Lazio Style sull'incidente accaduto in auto a ll'attaccante biancoceleste Ciro Immobile.