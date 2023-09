Calcio: Lotito, 'in bocca al lupo a Spalletti per prima partita su panchina degli azzurri'

Calcio: Lotito, 'in bocca al lupo a Spalletti per prima partita su panch...

Gaeta, 9 set. (Adnkronos) – "In bocca al lupo al commissario tecnico della Nazionale azzurra, Luciano Spalletti, per la prima partita sulla panchina degli azzurri". Lo dice Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, a margine di Azzurra Libertà, la festa del movimento giovanile del partito in corso di svolgimento a Gaeta.