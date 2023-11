Calcio: Lotito, 'Lazio deve scendere in campo determinata e feroce agonisticamente'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Cosa mi sta dando più fastidio della Lazio? Sicuramente l'atteggiamento sul campo. La squadra deve combattere, scendere in campo determinata, volitiva, coesa e con la voglia di portare a casa il risultato. Poi le partite hanno anche degli aspetti che non...

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – "Cosa mi sta dando più fastidio della Lazio? Sicuramente l'atteggiamento sul campo. La squadra deve combattere, scendere in campo determinata, volitiva, coesa e con la voglia di portare a casa il risultato. Poi le partite hanno anche degli aspetti che non sono prevedibili, ma voglio una squadra che sia cattiva e feroce agonisticamente". Sono le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito a Sky nel pre partita della sfida di Champions con il Celtic. "Dichiarazioni di Sarri? La posizione della società è che crede sia nell'organico che nell'allenatore, ed è convinta che poi, come succede e come è previsto nel Vangelo, una volta che uno cale si deve rialzare e deve essere cosciente dei propri mezzi e in questo caso la Lazio lo sarà", ha aggiunto Lotito.

"L'addio di Tare? Non l'ho allontanato io dalla Lazio. E' stata una sua scelta personale, familiare, non legata a incomprensioni o attriti verso la mia persona, tant'è vero che siamo in buonissimi rapporti. Nelle vita poi sono tutti utili e nessuno è indispensabile. In tutte le cose bisogna legarle al momento e alla situazione specifica. Abbiamo rinnovato la squadra che ha avuto bisogno di assestamenti che ha fatto male con le squadre più abbordabili ed ha fatto bene con quelle meno abbordabili, quindi c'è qualcosa a livello mentale e caratteriale che ha determinato questo tipo di situazioni".

Ho detto a Sarri che devono giocare le persone che stanno nella migliore condizione e non deve guardare in faccia a nessuno. E' una scelta che fa lui, io non sono mai entrato nele scelte tecniche. io ho investito sulla persona e l'allenatore e cerco di sostenerlo per quanto è consentito come società e non è mai mancato il nostro sostegno verso l'allenatore e la società", ha concluso Lotito.