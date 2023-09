Calcio: Lotito, 'Lazio deve trovare consapevolezza propri mezzi, si vince con il gruppo'

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Lazio lanciata dopo il successo con il Torino? Dobbiamo trovare la consapevolezza dei nostri mezzi. Anche lo scorso anno siamo partiti un po' a rilento e poi, piano piano abbiamo acquisito quella mentalità giusta, vincente e consapevole dei nostri mezzi. Il calcio è uno sport dove non si vince da soli ma con il gruppo. Quello che conta è lo spirito di gruppo". Ne è convinto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che parla all'Adnkronos dopo la vittoria con il Torino e in vista del big match con il Milan. "Noi dobbiamo riacquisire la mentalità umile, determinata, volitiva, compatta di un collettivo che all'unisono lavora esclusivamente per raggiungere i risultati tutti insieme, con tutti gli addetti ai lavori, dai giocatori, ai tecnici, ai dirigenti, fino ai magazzinieri. Insieme si raggiunge, se si ragiona in modo egoistico e personalistico, non ci si riesce", aggiunge Lotito.