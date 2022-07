Calcio: Lotito, ‘Lazio ha speso più di tutti sul mercato’

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – “Abbiamo allestito una squadra sulle indicazioni dell’allenatore. Non facciamo previsioni. Sicuramente c’è una contrazione economica, ma la Lazio è una delle squadre che ha speso di più sul mercato. Lo scorso anno comprammo 6 giocatori, ora siamo arrivati a 14.

Abbiamo cambiato una squadra intera e non so quali squadre siano in grado di farlo. Le risposte in termini di risultati speriamo di riscontrarli sul campo”. Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, uscendo dal consiglio federale in via Allegri. “Caso Acerbi? Non c’è una questione Acerbi – ha aggiunto Lotito – è un ragazzo per bene, serio e affidabile. Sono soltanto scelte tecniche. Non penso sia in contrasto con la tifoseria, così si creano situazioni di incompatibilità che non esistono”.