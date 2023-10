Calcio: lotta salvezza, Cagliari ed Empoli vedono la Serie B, per bookie rischia anche il Frosinone

Roma, 3 ott. - (Adnkronos) - La Serie A ha visto andare in scena appena sette turni, eppure sembra già delinearsi una situazione abbastanza chiara in ottica lotta salvezza. In particolare, Cagliari ed Empoli hanno palesato una fragilità difensiva abbinata ad una notevole sterilit&agrav...

Roma, 3 ott. – (Adnkronos) – La Serie A ha visto andare in scena appena sette turni, eppure sembra già delinearsi una situazione abbastanza chiara in ottica lotta salvezza. In particolare, Cagliari ed Empoli hanno palesato una fragilità difensiva abbinata ad una notevole sterilità offensiva, e vengono viste dai bookie come le due squadre maggiormente a rischio retrocessione: un’eventualità che i betting analyst di Betflag e Scommessemania valutano 1,45 per i sardi, e tra 1,45 e 1,55 per i toscani. A pari punti con la squadra di Aurelio Andreazzoli c’è anche la Salernitana, che però sembra avere qualche chance in più di permanenza nel massimo campionato: la retrocessione dei campani si gioca tra 1,80 e 1,85.

Non troppo lontano in quota il Frosinone, che si attesta a 2,50: un risultato che può sicuramente sorprendere, visto l’ottimo inizio della squadra di Eusebio Di Francesco, che vede all’attivo già 9 punti; un avvio sprint che, però, non sembra convincere troppo gli analisti. Attualmente è in difficoltà anche l’Udinese, con appena un punto in più di Salernitana ed Empoli, ma i friulani appaiono maggiormente attrezzati per allontanare il rischio retrocessione, che in questo momento si gioca a 3,25 volte la posta; si sale poi a 4 per il Verona, a 4,25 per il Lecce e a 4,50 per il Genoa.