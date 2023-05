Calcio: lotta salvezza, le quote in vista del finale di campionato

Roma, 2 mag (Adnkronos) – Il Verona ha ottenuto il quarto risultato utile consecutivo nell’ultima giornata di Serie A: il pareggio in casa della Cremonese consente alla formazione veneta di agganciare lo Spezia a quota 27 punti. I liguri non ottengono un successo in campionato dalla 26ˆ giornata (2-1 all’Inter). Da allora sono arrivati tre pareggi e tre sconfitte, che hanno influenzato anche le quote di Goldbet e Stanleybet.it: la retrocessione della formazione di Semplici è vista a 2, mentre un eventuale ritorno in Serie B dell’Hellas oscilla tra 1,90 e 2. Discorso ancora apertissimo per le due squadre, appaiate in classifica e sulla lavagna dei bookmaker.

Sampdoria e Cremonese sono ormai condannate nella corsa alla permanenza nel massimo campionato: una retrocessione delle attuali ultime due squadre in classifica si gioca a 1,01 e 1,02. Il Lecce, attualmente sedicesimo e reduce da un fondamentale successo in casa contro l’Udinese, sembra destinato a rimanere in Serie A: la retrocessione dei pugliesi, riporta Agipronews, paga 4 volte la posta. L’Empoli, attualmente a +5 dalla coppia Spezia-Verona, si gioca a 12.