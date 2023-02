Calcio: Luca Pellegrini, 'orgoglioso di essere alla Lazio, voglio convincere Sarri'

Roma, 21 feb. - (Adnkronos) - "Conoscendo già Sarri qualche concetto del suo gioco già lo conoscevo. Il mister ha rappresentato un qualcosa in più per il mio arrivo, i calciatori mi hanno parlato tutti molto bene di lui. Ho avuto il tempo di vedere qualcosa della sua idea, ...

Roma, 21 feb.

– (Adnkronos) – "Conoscendo già Sarri qualche concetto del suo gioco già lo conoscevo. Il mister ha rappresentato un qualcosa in più per il mio arrivo, i calciatori mi hanno parlato tutti molto bene di lui. Ho avuto il tempo di vedere qualcosa della sua idea, non tutto, ma spero che il fatto di conoscerlo già possa essere un’arma a mio favore. Voglio convincere Sarri". Queste le parole di Luca Pellegrini, nuovo terzino della Lazio, nel corso della conferenza stampa di presentazione.

"Molti compagni di squadra li conoscevo prima del mio arrivo, credo che questo sia un gruppo unico -aggiunge il 23enne romano-. Mi sono subito ambientato benissimo anche grazie al loro aiuto. Con alcuni avevo già un bel rapporto come Romagnoli, Patric e Zaccagni. Sono molto felice di far parte di questo gruppo, sono orgoglioso di esserne parte perché abbiamo valori importanti. La sensazione di poter arrivare alla Lazio l’ho avuta nell’ultimo giorno di mercato quando il tutto si è concretizzato.

Anche un anno e mezzo fa avevo scherzato su un possibile arrivo alla Lazio con il mio procuratore, ma la situazione si è concretizzata solo alla fine di questa sessione di mercato".

"Cambiando molte squadre un calciatore ha un bagaglio culturale ampio -prosegue Pellegrini-. Nella mia ultima esperienza in Germania ho avuto la possibilità di vivere un altro tipo di calcio rispetto a quello italiano che mi ha permesso anche di cambiare l’approccio a questo sport.

Porto con me bellissime sensazioni, abbiamo disputato un campionato importante guadagnando l’accesso agli ottavi di Champions League. Credo che ogni giovane abbia bisogno di vivere esperienze simili. Con la famiglia e gli amici non parlavano di un possibile trasferimento alla Lazio per un discorso di scaramanzia. Il giorno in cui sono arrivato non ho realizzato di essere un giocatore della Lazio, me ne sto rendendo conto solo ora. La notizia del mio arrivo in biancoceleste è stata accolta come una favola dai miei amici e la mia famiglia".

Immancabile una domanda sul derby cui Pellegrini ha risposto affermando che "è una partita importante, ma credo che valga tre punti come le altre. Vivrò delle emozioni che penso di aver imparato a gestire, non penso ci sia una grande differenza nel sentire la partita rispetto alle altre. Sarà una partita come le altre che io ovviamente vivrò da ex”.