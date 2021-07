Calcio: Luca Percassi, 'Romero? Partirà solo con offerte congrue al suo valore'

Bergamo, 20 lug. – (Adnkronos) – "Il principio che abbiamo seguito in questi anni è che le cessioni ci devono rinforzare, non indebolire. Questa è la nostra idea. Cristian ha fatto una stagione straordinaria, l'hanno premiato come miglior difensore in Italia ed è normale che abbia interessamenti".

Il Ceo dell'Atalanta, Luca Percassi, si esprime così sulla possibile cessione di Cristian Romero.

"E' un giocatore dell'Atalanta, squadra che gli ha permesso di crescere e di trovare la convocazione in nazionale. Vediamo che cosa succede, ma il nostro principio è sempre questo. Se faremo vendite lo faremo con raziocinio. Non devono arrivare offerte folli, ma congrue al valore del giocatore", aggiunge Percassi a margine della presentazione delle nuove divise.