Calcio: Lukaku, 'con Lautaro vogliamo fare meglio di prima'

Milano, 10 ago. – (Adnkronos) – "Con Lautaro ci siamo sentiti molto. Quando l’ho incontrato gli ho detto che deve fare di più e appena ci siamo visti ci siamo detti che dobbiamo fare meglio di prima, dobbiamo tutti fare meglio perché anche le altre squadre sono più forti".

Così l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku in merito al rapporto speciale con Lautaro Martinez, con il quale tornerà a fare coppia dopo un anno nel quale ha giocato con il Chelsea. "Appena ci siamo visti ho capito che le sue qualità possono aiutare me ma anche le mie qualità possono aiutare lui. Non siamo attaccanti egoisti davanti alla porta, io so quando è il giorno di Lautaro e non il mio e faccio del mio meglio per fargli fare gol, così vinciamo e la portiamo a casa", aggiunge il 29enne belga a Dazn.