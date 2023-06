Calcio: Lukaku, 'l'Inter ha ancora fame e torneremo a combattere'

Milano, 13 giu. - (Adnkronos) - "Prima di tutto voglio ringraziare tutti i tifosi dell'Inter per l’amore e il sostegno per tutta la stagione. Voi ragazzi ci siete stati accanto in ogni momento e personalmente voglio ringraziarvi per questo. Non doveva succedere…Abbiamo dato tu...

Milano, 13 giu. – (Adnkronos) – "Prima di tutto voglio ringraziare tutti i tifosi dell'Inter per l’amore e il sostegno per tutta la stagione. Voi ragazzi ci siete stati accanto in ogni momento e personalmente voglio ringraziarvi per questo. Non doveva succedere…Abbiamo dato tutto. È una sensazione di me… per tutti noi che amiamo questo bellissimo club…Ma l'Inter ha ancora fame e torneremo a combattere con la speranza di raggiungere un giorno quel momento in cui si scrive la storia..". Così su Instagram l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku a tre giorni di distanza dalla sconfitta nella finale di Champions League contro il Manchester City.