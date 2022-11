Calcio: L'ultimo sogno, da oggi su Dazn l'intervista esclusiva a Fabregas

Roma, 30 nov.

– (Adnkronos) – A partire da oggi, mercoledì 30 novembre, è disponibile su Dazn 'L’ultimo sogno', l’esclusiva intervista a Francesc 'Cesc' Fàbregas, già campione del mondo e oggi centrocampista del Como. Dal sogno da bambino di vestire i colori dell’amata Barcellona, divenuto realtà nell’era Guardiola, agli esordi con il numero 57 nell’Arsenal di Arsène Wenger, Fàbregas ripercorre la sua carriera fino al momento più bello del suo percorso calcistico: la vittoria alla Coppa del Mondo del Sudafrica nel 2010 con la nazionale spagnola.

All’interno di Dazn Heroes, il campione plurititolato racconta il suo legame con il gruppo di allora, la nazionale di oggi e le sue possibilità di primeggiare al mondiale in Qatar; il rapporto con gli allenatori – Wenger, Guardiola, Conte, Mourinho – e i loro diversi stili di gioco; fino alle motivazioni che l’hanno portato a Como, la conclusione della sua avventura in campo come giocatore e l’ipotesi di allenare, un giorno, la squadra in Serie A.

'L’ultimo sogno' con protagonista Fàbregas fa parte di Dazn Heroes, l’originale raccolta di incontri con i grandi personaggi calcio prodotta dalla piattaforma di live streaming sportivo.