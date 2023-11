Calcio: Maignan, 'Ibra? Non dobbiamo pensare al passato, io sono un leader naturale'

Milano, 6 nov. - (Adnkronos) - "Io sono Mike, Ibra è Ibra. Io sono un leader naturale, do il meglio di me per aiutare la squadra. Vero che abbiamo perso un leader come Ibra, ma ce ne sono altri. Ora lui non c'è più e non dobbiamo pensare al passato". Così i...

Milano, 6 nov. – (Adnkronos) – "Io sono Mike, Ibra è Ibra. Io sono un leader naturale, do il meglio di me per aiutare la squadra. Vero che abbiamo perso un leader come Ibra, ma ce ne sono altri. Ora lui non c'è più e non dobbiamo pensare al passato". Così il portiere del Milan Mike Maignan in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il Psg.