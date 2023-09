Calcio: Maignan torna dal 1' per il Milan, nella Lazio Castellanos al posto di Immobile

Milano, 30 set. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, anticipo della settima giornata di Serie A, in programma alle 18 allo stadio 'Meazza'. Pioli ritrova Maignan tra i pali e Calabria in difesa dove c'è anche Kjaer. Dopo il turnover a Ca...

Milano, 30 set. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, anticipo della settima giornata di Serie A, in programma alle 18 allo stadio 'Meazza'. Pioli ritrova Maignan tra i pali e Calabria in difesa dove c'è anche Kjaer. Dopo il turnover a Cagliari si rivedono Leao e Giroud insieme a Pulisic, confermato Adli in regia. Sarri rinuncia a Immobile e sceglie Castellanos con Felipe Anderson e Zaccagni. In mezzo ci sono Rovella e Guendouzi, in difesa Romagnoli recupera. Questi gli 11 iniziali.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.