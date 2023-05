Calcio: Makelele, 'City-Real? Squadra Guardiola favorita 51% a 49%'

Parigi, 8 mag. (Adnkronos) - "Semifinale di Champions tra City e il Real? Guardiola con Haaland ha il centravanti che gli mancava e secondo me è favorito per passare il turno anche se il Real è forte". Lo ha detto il centrocampista francese Claude Makelele, ex Real Madrid e P...

Parigi, 8 mag. (Adnkronos) – "Semifinale di Champions tra City e il Real? Guardiola con Haaland ha il centravanti che gli mancava e secondo me è favorito per passare il turno anche se il Real è forte". Lo ha detto il centrocampista francese Claude Makelele, ex Real Madrid e Psg, a Parigi, in occasione dei Laureus Awards. "Il City è cambiato nel tempo, anni fa veniva sempre eliminato. Ha accumulato esperienza e forza. Giocare in Premier e in Champions è molto differente. Giocare il campionato e vincerlo è diverso che giocare e vincere la Champions. Ora il City ha una squadra con una grande difesa ed ha un attaccante vero. Uno come Benzema. Chi è favorito? 51% per il City e 49 per il Real", ha aggiunto il centrocampista transalpino.

"Messi? Mi dispiace quello che è successo al Psg e non capisco il perché. Quando hai un giocatore come Messi, hai una grande fortuna e devi sfruttarlo al massimo. Pochi giocatori come Messi hanno giocato nel campionato francese. Il calcio necessità di grandi team e grandi giocatori. Credo che il Psg deve sistemare le cose e spero che Messi resti al Psg", ha aggiunto Makelele.