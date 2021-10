Calcio: Malagò, 'apertura stadi al 100%? Tutto lo sport se lo augura'

Firenze, 14 ott. – (Adnkronos) – Si va verso la riapertura degli stadi al 100%? "Questo è l'intendimento. Poi non è che sono così tante le partite del campionato italiano dove senza la totalità degli ingressi ci sono dei problemi, questo ci tengo a ricordarlo".

Così il presidente del Coni Giovanni Malagò in merito alla riapertura totale degli stadi e degli impianti sportivi. "Non ci devono essere dei limiti -aggiunge il numero uno dello sport italiano a margine della visita al Viola Park a Bagno a Ripoli in provincia di Firenze-. Io devo difendere le categorie come basket e pallavolo che, oltre ad avere al momento un'apertura al 60% e quindi più bassa, hanno un'incidenza del ticketing ancor più decisiva che nel calcio.

Tutto il comparto sport si augura che si vada verso la totale riapertura".