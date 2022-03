Calcio: Malagò, ‘playoff per Mondiali? Mancini è l’elemento di garanzia’

Roma, 21 mar. – (Adnkronos) – “La Nazionale di calcio ai playoff per i Mondiali? Mancini è l’elemento di garanzia. Oggi ero a Firenze, ero tentato di andare a trovare i ragazzi come feci all’inizio dell’Europeo ma per rispetto al presidente Gravina che era alla Lega Dilettanti non ci sono andato.

Mancini è quello che maggiormente da’ ottimismo”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della presentazione del libro ‘Federica Pellegrini – Vincere, vivere, sorprendere: lo stile libero di una leggenda italiana’, al circolo Canottieri Aniene, sui playoff della Nazionale di calcio per l’accesso ai Mondiali in Qatar.