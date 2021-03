Calcio: Malagò, 'pubblico a Europei? Tifiamo tutti per Italia e Figc'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Tutto il Coni tifa per la Federcalcio e per l’Italia”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine della presentazione del logo di Milano-Cortina 2026 al salone d’Onore. Perdere gli Europei di calcio per l’impossibilità di portare un minimo di tifosi allo stadio come richiesto dal presidente della Uefa Ceferin “sarebbe una cosa che penalizzerebbe tutti, a partire dal mondo del calcio”, ha aggiunto il numero uno dello sport italiano.

"Il presidente Gravina mi sembra che stia facendo tutto il possibile, anche con questa idea della app anche per venire incontro alle istanze della Uefa. Inutile dire che tutto il Coni spinge e fa il tifo per l’Italia e per la Federcalcio”, ha concluso Malagò.