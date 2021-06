Calcio: Malagò, 'Recovery Plan occasione unica per impianti Paese'

Roma, 22 giu. – (Adnkronos) – "Il Recovery Plan ci dà un'occasione più unica che rara, poi scegliamo se la priorità è il rispetto di parametri ambientalistici, di digitalizzazione o piuttosto legati all'infrastruttura scolastica. E' importante rivedere gli stadi delle 60 società della Lega Pro, ma è anche vero che c'è un discorso di impiantistica di base che il paese non ha mai risolto".

Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel suo intervento al convegno organizzato da Icom per presentare il progetto di Lega Pro e Sportium del piano per lo sviluppo innovativo e strategico degli stadi.

"Serve gente che si occupi di questo nello specifico e qualcuno con la bacchetta in mano che coordini tutti gli stakeholders al tavolo -prosegue Malagò-. Una volta fatto questo lo scarso 2% che rappresenta lo sport nel pil italiano credo possa crescere di un altro punto".

"Il Recovery Plan è capitato a fronte di una pandemia. C'è un evento straordinario e questa è la cosa grave e sulla quale io insisto: quando con il presidente Gravina ci diciamo che se non arriva un Europeo, un Mondiale o un' Olimpiade estiva in Italia non è pensabile risolvere il problema degli stadi della Serie A o delle società più affermate è perché il paese ha dimostrato nel tempo di non saper risolvere questo problema senza l'arrivo di eventi straordinari", conclude Malagò.