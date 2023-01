Calcio: Malagò, 'Spagna in Nations? Italia si esalta con avversar...

Calcio: Malagò, 'Spagna in Nations? Italia si esalta con avversar...

Calcio: Malagò, 'Spagna in Nations? Italia si esalta con avversar...

Roma, 25 gen. - (Adnkronos) - “Mi sembra che la Nazionale di calcio, come il nostro Paese, si esalta quando trova avversari particolarmente forti. Potrebbe non essere un male”. Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni a margine del forum Ambrosetti ‘Osservatorio Valo...

Roma, 25 gen.

– (Adnkronos) – “Mi sembra che la Nazionale di calcio, come il nostro Paese, si esalta quando trova avversari particolarmente forti. Potrebbe non essere un male”. Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni a margine del forum Ambrosetti ‘Osservatorio Valore Sport’ commentando il sorteggio di Nations League che ha visto l’Italia di Mancini pescare la Spagna in semifinale.