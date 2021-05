Calcio: Maldini ufficializza l'addio di Donnarumma, 'gli auguro il meglio'

Milano, 26 mag. – (Adnkronos) – "Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto al Milan, non ci ha mai mancato di rispetto. Le strade si dividono, non posso che auguragli il meglio". Con queste parole il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ufficializza l'addio di Gialuigi Donnarumma al club rossonero.

"Credo che si debbano ringraziare tutti i calciatori che hanno fatto questa stagione incredibile -aggiunge Maldini al canale Twitch del Milan-. Gigio è stato leader e spesso capitano. La gente fa fatica a capire cosa voglia dire fare il professionista, che deve essere pronto a cambiare casacca".