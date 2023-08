Calcio: Manchester City, Guardiola operato alla schiena a Barcellona

Manchester, 22 ago. -(Adnkronos) - L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha subito un'operazione d'urgenza alla schiena. Il 52enne tecnico catalano osserverà un breve periodo di riposo e non andrà in panchina per le prossime due partite. A renderlo noto il club ...

Manchester, 22 ago. -(Adnkronos) – L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha subito un'operazione d'urgenza alla schiena. Il 52enne tecnico catalano osserverà un breve periodo di riposo e non andrà in panchina per le prossime due partite. A renderlo noto il club campione d'Europa con un comunicato sul proprio sito ufficiale. "Pep Guardiola è stato sottoposto oggi ad un intervento di routine per un problema alla schiena. Il nostro allenatore soffre da tempo di forti dolori alla schiena ed è volato a Barcellona per un intervento chirurgico d'urgenza eseguito dalla dottoressa Mireia Illueca. L'intervento è riuscito, Pep adesso trascorrerà un periodo di riabilitazione a Barcellona".