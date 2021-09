Calcio: Manchester City, il portiere Ederson rinnova fino al 2026

Manchester, 1 set. – (Adnkronos) – Il portiere del Manchester City Ederson rinnova fino al 30 giugno 2026. Lo annuncia il club vincitore della scorsa Premier League. "Rinnovare è stata una decisione facile da prendere, perché non esiste altro posto dove vorrei essere -dice il 28enne estremo difensore brasiliano al sito dei 'citizens'-.

Far parte di una delle migliori squadre del mondo e competere per vincere ogni anno tutti i tornei a cui prendi parte è ciò che ogni calciatore desidera. Questo è quanto vivi al City lavorando con un tecnico eccezionale come Guardiola. Essere allenato da lui è una delle migliori esperienze della mia carriera, per la quale mi sento un calciatore migliore".