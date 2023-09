Calcio: Manchester City, Kyle Walker rinnova fino al 2026

Manchester, 14 set. -(Adnkronos) - Dopo essere stato ad un passo dalla cessione al Bayern Monaco Kyle Walker rinnova il suo contratto con il Manchester City fino al 30 giugno 2026. Ad annunciarlo è la società del City Football Group con un video pubblicato sui social in cui si vede il ...

Manchester, 14 set. -(Adnkronos) – Dopo essere stato ad un passo dalla cessione al Bayern Monaco Kyle Walker rinnova il suo contratto con il Manchester City fino al 30 giugno 2026. Ad annunciarlo è la società del City Football Group con un video pubblicato sui social in cui si vede il giocatore annunciare alla platea, da un palco, la sua permanenza: "Non vado via".