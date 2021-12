Calcio: Manchester United chiude centro sportivo per casi covid**

Manchester, 13 dic. (Adnkronos) – Il Manchester United ha chiuso il proprio centro sportivo a causa di alcuni casi di covid tra giocatori e personale. "Il Manchester United può confermare che, a seguito della conferma del test Pcr dei casi positivi Lft Covid-19 di ieri tra il personale e i giocatori della prima squadra, è stata presa la decisione di chiudere le operazioni della prima squadra al Carrington Training Complex per 24 ore, per ridurre al minimo il rischio di qualsiasi ulteriore infezione.

Le persone che sono risultate positive si stanno isolando secondo i protocolli della Premier League", spiega il club in una nota.

"In considerazione dell'annullamento dell'allenamento e l'interruzione del lavoro della squadra, e con la salute dei giocatori e del personale che è la priorità, il Club sta discutendo con la Premier League se è sicuro che la partita di martedì contro il Brentford si disputi, sia per un'infezione da Covid che per la preparazione dei giocatori in prospettiva.

Il viaggio del team e del personale a Londra sarà rinviato in attesa del risultato di tale discussione", spiega ancora il ManUtd.