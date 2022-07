Manchester, 7 lug. – (Adnkronos) – "Nonostante alcune notizie riportate, non c'è stato alcun cambio di posizione da parte del club su Cristiano Ronaldo. Ha un altro anno di contratto e non è in vendita". Così il Manchester United, in una nota inviata a Sky Sport Uk, spegne le voci di mercato circa una possibile cessione di CR7.