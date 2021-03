Calcio: Mancini avvisa azzurri, 'Lituania squadra fisica, partite tutte difficili'

Vilnius, 30 mar. – (Adnkronos) – "E' una squadra molto fisica che difende bene e gioca in casa". Il ct azzurro Roberto Mancini descrive così la Lituania, squadra avversaria degli azzurri domani a Vilnius nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. "Contro di loro la Svizzera ha avuto tante occasioni ma ha vinto soltanto 1-0 e questo conferma che le partite sono tutte difficili soprattutto questa che è la terza in sei giorni", aggiunge Mancini in conferenza stampa.