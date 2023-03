Calcio: Mancini, 'in attacco abbiamo problemi seri'

Roma, 8 mar. - (Adnkronos) - "In attacco i problemi sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Ci sono grossi interrogativi. Pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco. In difesa e a centrocampo le soluzioni ci sono. E lì in attacco che abbiamo problemi ...

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – "In attacco i problemi sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Ci sono grossi interrogativi. Pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco. In difesa e a centrocampo le soluzioni ci sono. E lì in attacco che abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare e non giocano”. Così il ct dell'Italia Roberto Mancini in un'intervista al 'Messagero' a 15 giorni dall'inizio delle qualificazioni a Euro 2024. Gli azzurri inizieranno il 23 marzo a Napoli contro l'Inghilterra. "È tra le più forti in giro. Al Mondiale è stata eliminata dalla Francia anche immeritatamente. È importante cominciare bene, ci vuole uno stadio pieno di amore per l'Italia. Come ogni domenica in cui gioca il Napoli, aggiunge il ct.