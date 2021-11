Calcio: Mancini, 'Joao Pedro? E' un ottimo attaccante ma non ne abbiamo discusso'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – "Naturalizzare Joao Pedro? E' una cosa talmente recente che non ne abbiamo ancora discusso. Vedremo la situazione". Così il ct della nazionale italiana Roberto Mancini ai microfoni Rai dopo il sorteggio dei playoff che vedrà gli azzurri affrontare in semifinale la Macedonia del Nord ed in finale, eventualmente, Portogallo o Turchia in trasferta.

"Joao Pedro è un ottimo attaccante, gioca in Italia da tanti anni ma non dimentichiamo quello che i ragazzi hanno fatto quattro mesi fa. Abbiamo giocatori bravi e abbiamo vinto l'Europeo", ha aggiunto Mancini.