Calcio: Mancini, 'Jorginho se la sentiva di tirare il rigore, giusto che abbia calciato'

Roma, 12 nov. – (Adnkronos) – Giusto far tirare il rigore a Jorginho? "E' uno dei rigoristi. Se se la sentiva di tirare, è giusto che abbia calciato. Il primo tempo è stato un po' sofferto e abbiamo fatto un po' di fatica. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, è mancato il gol del 2-1 ma nel secondo tempo li abbiamo tenuti lì".

Il ct dell'Italia Roberto Mancini commenta così il pareggio per 1-1 con la Svizzera che rimanda la qualificazione degli azzurri al mondiale. Lunedì a Belfast sfida decisiva con l'Irlanda del Nord. "Partiamo con un vantaggio che non è poco -sottolinea Mancini-. Se noi facciamo una bella partita e facciamo i gol che non abbiamo fatto stasera…"