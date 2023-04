Calcio: Mancini, ‘Milan ieri ha meritato con il Napoli, ma Champions altra cosa’

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Il Milan ieri credo abbia meritato di vincere con il Napoli, ha fatto un’ottima partita, credo che la Champions sia un’altra cosa. Il Napoli non può vincerle tutte, qualche sconfitta credo ci potesse essere, è stata una bella partita, meritata dal Milan”. Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini, a margine della presentazione del rinnovo della partnership con Tim, sulla vittoria del Milan per 4-0 al Maradona con il Napoli e in vista del doppio confronto in Champions League.