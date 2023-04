Calcio: Mancini, 'Mondiale allargato non mi piace'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Se mi piace il mondiale allargato? No, si aumentano tante partite. Secondo me, bisogna cercare di diminuirle per dare la possibilità ai giocatori di respirare ogni tanto, arrivano ad un momento della stagione che sono troppo stanchi, hanno bisogno di rifiatare...