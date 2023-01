Calcio: Mancini, 'Napoli favorito per scudetto, chi insegue deve correre tanto'

Calcio: Mancini, 'Napoli favorito per scudetto, chi insegue deve correre...

Calcio: Mancini, 'Napoli favorito per scudetto, chi insegue deve correre...

Calcio: Mancini, 'Napoli favorito per scudetto, chi insegue deve correre...

Roma, 2 gen.

(Adnkronos) – "Il Napoli ha buone possibilità: otto punti di vantaggio e un gruppo collaudato che ha anche aggiunto due-tre giocatori forti. Diciamo che il Napoli con tre vittorie metterebbe un’ipoteca seria". Lo dice alla Gazzetta dello Sport il ct della nazionale di calcio, Roberto Mancini. Primo dalla sosta è "difficile parlare di vantaggio: erano in una condizione psicofisica straordinaria. Ma è anche vero che un momento di difficoltà in una stagione arriva sempre: magari per loro sarebbe arrivato fra novembre e dicembre.

Le inseguitrici sono tutte vicine fra loro e tutte in tempo per riprendere il Napoli. Però devono correre tanto e forte".