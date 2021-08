Calcio: Mancini, 'orgogliosi di aver fatto felici 60 milioni di italiani'

Firenze, 30 ago. – (Adnkronos) – "Nulla è cambiato. La nostra vita proseguirà e il nostro lavoro anche. Abbiamo vinto l'Europeo, abbiamo fatto felici noi stessi e 60 milioni di italiani. Questo è ciò che ci ha resi orgogliosi, il fatto di aver dato felicità a tutte queste persone.

Dal bambino di 3-4 anni alla persona di 85, sono stato davvero felice per ciò che abbiamo fatto e questa è stata la cosa più bella per noi". Lo dice il ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano, in occasione del primo raduno dopo il trionfo agli Europei.