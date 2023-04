Calcio: Mancini, 'oriundi? Polemica senza logica, attaccanti pensino a segnare'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Avete provato a fare una lista di attaccanti convocabili in Nazionale? I calciatori non ci devono rimanere, loro devono pensare a giocare e a fare gol. Se li fanno noi li chiamiamo, per noi non è più semplice chiamare un giocatore dall'altra parte ...

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – "Avete provato a fare una lista di attaccanti convocabili in Nazionale? I calciatori non ci devono rimanere, loro devono pensare a giocare e a fare gol. Se li fanno noi li chiamiamo, per noi non è più semplice chiamare un giocatore dall'altra parte del mondo; lo fanno tutte le nazionali quindi è una polemica senza logica, noi siamo contenti di chiamare i giocatori che giocano in Itali". Lo ha detto Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale azzurra, sulla questione oriundi a margine dell'evento con il quale Figc e Tim hanno rinnovato la propria partnership. "Chiamare altri oriundi? Ho detto che ci sono tanti giocatori che seguiamo, se riusciamo a prenderli dal campionato siamo più felici. Immobile? Ciro purtroppo nelle ultime volte è stato infortunato, ma non è lui il problema", ha proseguito il ct.