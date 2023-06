Calcio: Mancini, 'per fortuna il Napoli ha preso l'allenatore..'

Enschede, 17 giu. - (Adnkronos) - "Io scoraggiato dopo la sconfitta con la Spagna? Per fortuna che il Napoli ha preso l'allenatore, sennò... Ero dispiaciuto per aver perso e non essere andato in finale, ma è tutto come prima". Così il ct della Nazionale, Roberto M...

Enschede, 17 giu. – (Adnkronos) – "Io scoraggiato dopo la sconfitta con la Spagna? Per fortuna che il Napoli ha preso l'allenatore, sennò… Ero dispiaciuto per aver perso e non essere andato in finale, ma è tutto come prima". Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, in conferenza stampa alla vigilia della finale per il terzo posto di Nations League contro l'Olanda, in programma domani alle 15 a Enschede. "Retegui? Certo che giocherà, era prevista una partita per uno, i giocatori sono stanchi e ci saranno dei cambi. Domani è sempre una partita internazionale importante, anche se non conta per il primo posto giocheremo per vincere", aggiunge il ct.