Calcio: Mancini, ‘portare a casa la Nations League primo obbiettivo’

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Tim è una grande azienda italiana e con la nazionale azzurra vola ed è giusto che vada avanti, è una partnership vincente. La nazionale è la più amata dagli italiani e sarà vincente nei prossimi anni. Qualificazioni Europei? Il nostro gruppo è abbastanza difficile, con squadre come Inghilterra e Ucraina non così semplici, ma nonostante l’avventura sia iniziata con una sconfitta a Napoli abbiamo tutte le qualità per andare avanti. Il primo obbiettivo è la Nations League ed è quello di portarla a casa”. Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini in occasione della presentazione del rinnovo della partnership con Tim.