Calcio: Mancini, 'staremo male fino a dicembre ma possiamo camminare a testa alta'

Roma, 11 apr. – (Adnkronos) – "Io sono felice di quello che ho fatto, mi dispiace moltissimo per quello che è successo, ma sinceramente posso camminare a testa alta, non ho nessun tipo di problema. Purtroppo abbiamo avuto un po' di situazioni difficili e per questo non siamo riusciti a vincere, tutto qua.

Ma i ragazzi sono stati fantastici sempre e a loro non ho nulla da dire". Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini è tornato a parlare della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale in Qatar a margine di un evento a Milano. "Non abbiamo perso per 37 gare consecutive, abbiamo vinto l'Europeo, non mi sembra un cammino tanto inglorioso. Ormai questa cosa è passata, staremo male fino a dicembre prossimo, ma poi bisogna iniziare a pensare anche al futuro", aggiunge Mancini.