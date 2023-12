Calcio: Manna, 'mercato? Siamo contenti della squadra ma pronti a cogliere opportunità'

Torino, 11 dic. - (Adnkronos) - "Sappiamo quello che è il nostro obiettivo che è raggiungere la prossima Champions League e rispettare i parametri economici perché la situazione non è semplicissima. Poi lavoriamo giorno per giorno per vincere, alla Juve i risultati c...

Torino, 11 dic. – (Adnkronos) – "Sappiamo quello che è il nostro obiettivo che è raggiungere la prossima Champions League e rispettare i parametri economici perché la situazione non è semplicissima. Poi lavoriamo giorno per giorno per vincere, alla Juve i risultati contano”. Così il direttore sportivo della Juventus a margine dei premi Ussi Piemonte, dove è stato premiato come dirigente dell'anno. "Mercato? Siamo contenti dei ragazzi che abbiamo e andiamo avanti così, poi siamo sempre pronti a valutare le opportunità che si presentano nel mercato e senza fare voli pindarici saremo pronti. Ma non siamo alla ricerca spasmodica di un calciatore -aggiunge il dirigente bianconero-. Inserire i giovani della Nex Gen in squadra è un obiettivo che non è solamente sportivo ma è anche un obiettivo finanziario e ci permette di poter ridurre i costi del lavoro. Non dobbiamo dimenticare anche i 12 ragazzi che stanno giocando in Serie A con risultati importanti e ce ne sono tanti anche in Serie B. Perché non tutti riescono a raggiungere la prima squadra della Juventus perché ha un valore e un livello importante. Anche se quest'anno abbiamo aggiunto tre ragazzi e siamo veramente contenti e soddisfatti, ma non dobbiamo mollare e continuare a lavorare in questa direzione e sappiamo che è la strada giusta".