Calcio: Manolas riparte dalla Grecia, vicino il ritorno all'Olympiakos

Napoli, 16 dic. – (Adnkronos) – Kostas Manolas riparte dalla Grecia: è praticamente definita l'operazione per il ritorno in patria del difensore 30enne, che lascerà il Napoli per passare all'Olympiacos. Manolas, secondo quanto riporta Sky Sport, ha già sostenuto nella mattinata di giovedì le visite mediche con il club di Atene e saluterà la Serie A per un accordo raggiunto sulla base di circa 3 milioni di euro.

Nelle prossime ore saranno invece definiti i dettagli per raggiungere l'intesa definitiva. L'Olympiacos oggi è in vetta alla Super League greca e affronterà nei playoff di Europa League l'Atalanta.