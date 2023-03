Calcio: ManUtd prende in giro il City dopo il rimpianto di Guardiola per Julia Roberts

Calcio: ManUtd prende in giro il City dopo il rimpianto di Guardiola per Juli...

Manchester, 15 mar. (Adnkronos) – Il Manchester City è riuscito a passare ai quarti di finale di Champions League dopo un 7-0 contro il Lipsia, ma i loro rivali cittadini hanno preso in giro il tecnico Pep Guardiola. Erling Haaland è stato il protagonista della sfida con cinque gol, ma sono stati i commenti post-partita di Guardiola a catturare l'attenzione. Il manager del City ha rivelato che si sentirà sempre un "fallito", "anche se dovessi vincere questa Champions, o tre Champions" per il fatto che uno dei suoi idoli – la star di Hollywood Julia Roberts – quando è venuta a visitare Manchester nel 2016 è andata a fare visita allo United e non al City. In una bizzarra svolta alla sua conferenza stampa, Guardiola ha spiegato il suo dolore per il fatto che Julia Roberts avesse fatto visita al 'nemico'.

"È arrivata nel periodo in cui eravamo migliori dello United, in questi quattro o cinque anni", ha detto. "Ed è andata a visitare il Manchester United. Non è venuta a trovarci. Quindi, anche se vincessi la Champions League, non sarebbe paragonabile al fatto che Julia Roberts è venuta a Manchester e non è venuta a trovarci. E' il mio idolo insieme a Michael Jordan e Tiger Woods", ha detto Pep.

Lo United ha rapidamente ricordato a Guardiola il fatto con un post sui social media che mostrava le foto della visita di Roberts all'Old Trafford nel 2016. La didascalia diceva: "Tornando a quando Julia Roberts visitò l'Old Trafford". La Roberts ha visitato il Theatre of Dreams nel novembre 2016 anche se lo United non è stato in grado di conquistare i tre punti in sua presenza, riuscendo solo a pareggiare 1-1 con il West Ham con un gol di Zlatan Ibrahimovic. I figli di Julia Roberts sono tifosi dello United e per questo ha deciso di visitare proprio Old Trafford, incontrando a fine partita anche Wayne Rooney, sua moglie Coleen e l'ex giocatore Michael Carrick.